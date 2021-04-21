السبت 22 محرم 1444 ﻫ - 20 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

دولار السوق السوداء يرتفع من جديد

21 - أبريل - 2021
دولار - تعبيرية

دولار - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

سجل دولار السوق السوداء في التعاملات الصباحية 12200 ليرة لبنانية، في حين كان أمس عند 12100 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

ارتفاع سعر صرف الدولار وأزمة السيولة، اضافة الى الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر وغيرها من الازمات، يدفع ثمنها المواطنون الذين يعانون الأمرّين مع تآكّل قدراتهم الشرائية نتيجة استشراء البطالة وخسارة الليرة أكثر من 80% من قيمتها خلال هذه الأزمة، فيما تلعب الاحتكارات دوراً كبيراً في غلاء المعيشة.

فارتفاع سعر صرف الدولار يترافق مع ارتفاع اسعار المواد الغذائية وفقدان المواد المدعومة من الاسواق والتلاعب بها، بالإضافة إلى الاوضاع الأمنية المتدهورة وانتشار السرقة وانعدام الامان في ظل غياب تام للسلطة.

    المزيد من أخبار لبنان

    بعبدا
    الوصفة الدوليّة: رئيسا جمهوريّة وحكومة منسجمان ووسطيّان
    النائب جبران باسيل
    باسيل: نتيجة الانتخابات واضحة.. نحن أكبر كتلة نيابية
    النائب مارك ضو
    مارك ضو: "بري" مهيمن بالمطلق على القرار السياسي البرلماني

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مشروب شائع يؤدي إلى تضييق الشرايين بعد 90 دقيقة فقط من تناوله!
    رئيسة وزراء فنلندا البلاد الشابة، سانا مارين
    بالفيديو.. رئيسة وزراء فنلندا في ورطة: لم يكن من المفروض أن ينشر
    المدارس
    العام الدراسي مهدّد... إليكم التفاصيل