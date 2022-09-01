دولار السوق السوداء يستقبل أيلول بتحليق مفاجئ!

سجل دولار السوق السوداء قفزات متسارعة منذ صباح (الخميس 1-9-2022)، بعدما سجل انخفاضاً ملحوظاً خلال اليومين الماضيين.

وبلغ سعر التداول مساء الخميس، (34100 ليرة للمبيع، و34150 ليرة للشراء) مقابل كل دولار.

وقد عاود الدولار إرتفاعه في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، حيث سجل في التداولات المسائية 33000. وكان سعر صرف الدولار قد لامس الـ38000 ليرة في شهر أيار، مسجلًا أكبر إنهيار للعملة الوطنية أمام الدولار.

صيرفة

كما أصدر مصرف لبنان بيان يتعلق بمنصة صيرفة جاء فيه: “بلغ حجم التداول على منصة “Sayrafa” لهذا اليوم /45,000,000/$ خمسة وأربعون مليون دولار أميركي بمعدل 27400 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة”.

وأضاف “على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة “Sayrafa” وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص”.

على صعيدٍ آخر، أعلنت وزارة المال، في بيانٍ لها، الخميس، أنها أنهت الإجراءات كافة المتعلقة بالرواتب للعاملين في القطاع العام، وأحالتها على مصرف لبنان، على أن تحيل، صباح غد الجمعة، المساعدات الاجتماعية ورواتب المتقاعدين، وبالتالي سيصبح بإمكان العاملين والمتقاعدين كافة قبض مخصصاتهم تلك اعتباراً من الـ48 ساعة المقبلة، كل من مصرفه.

وشهد القطاع العام في لبنان شللاً كاملاً لأشهر نتيجة إضراب الموظفين والعاملين فيه الذين طالبوا بتصحيح رواتبهم لتتلاءم مع الواقع الحالي اقتصادياً، بعدما باتت غالبية الخدمات تحتسب وفق الدولار على أسعار منصة “صيرفة” العائدة لمصرف لبنان، أو سعر السوق السوداء، عدا عن الغلاء المعيشي وارتفاع أسعار مختلف السلع والمواد الأساسية وما انسحب على قطاعات الصحة والطبابة والتعليم، فيما لا تزال الرواتب تحتسب على سعر الصرف الرسمي 1507 ل.ل.