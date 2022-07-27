دولار السوق السوداء يستمر على معدله المرتفع... إليكم التفاصيل

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعاً جديداً مقابل الليرة اللبنانية خلال تداولات صباح الأربعاء 27/72022 وسط أزمة يومية يعيشها اللبنانيون في تأمين مستلزمات الحياة الأساسية وخاصة الدواء والخبز.

وقد سجّل سعر صرف الدولار ما بين 29700 ليرة لبنانية للشراء و29650 ليرة لبنانية للبيع.

وبعد إضرابٍ استمرّ لأيام عديدة متواصلة خلال الأسبوع الماضي بسبب المداهمة التي نفذتها القاضية غادة عون للبنك المركزي، استأنف موظفو مصرف لبنان، أمس الإثنين، نشاطهم كالمُعتاد، ومن المنتظر إصدار تسعيرة جديدة لمنصة “صيرفة”.

وعلى صعيد أزمة الخبز الخانقة، أقرّ مجلس النواب الثلاثاء 26/7/2022 اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار أميركي لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح، في وقت تشهد البلاد شحاً غير مسبوق في الخبز منذ أسابيع.

ويتهافت اللبنانيون يومياً على الأفران حيث ينتظرون في طوابير طويلة للحصول على أكياس الخبز التي تدعم الحكومة أسعارها، ولا تخلو ساعات الانتظار من إشكالات تتطلب أحياناً تدخلاً أمنياً.