الجمعة 18 ربيع الأول 1444 ﻫ - 14 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

دولار السوق السوداء يسجل مستوى قياسياً جديداً!

منذ 25 دقيقة
الدولار والليرة اللبنانية

الدولار والليرة اللبنانية

A A A
طباعة المقال

استمر دولار السوق السوداء بالارتفاع، ليسجل مستوى قياسياً جديداً، الأمر الذي ينذر بعواقب أسوأ على المستوى المعيشي في لبنان.

وقد تراوح سعر صرف الدولار، في السوق السوداء عصرا ما بين ال 39,900 و ال 40،000 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي، بينما كان قد سجّل صباحاً ما بين 39750 و39850 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

ويترقب اللبنانيون اختيار رئيساً للبلاد بعد أن علن البرلمان اللبناني تأجيل جلساته لانتخاب رئيس جديد للبلاد لعدم اكتمال النصاب القانوني لاختيار الرئيس صباح اليوم، داعيا النواب إلى جلسة جديدة الخميس المقبل 20 تشرين الأول الجاري لتكرار المحاولة.

ويشهد سوق النقد في لبنان اضطرابا شديدا منذ عام 2019 بالتزامن مع عدم الاستقرار السياسي في البلاد. ويعتبر أكثر من 80% من سكان لبنان تحت خط الفقر، فيما بلغت معدلات البطالة مستوى قياسي عند نحو 30 %.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير التربية خلال مشاركته في المؤتمر الوزاري حول "البيئة من أجل أوروبا" الذي عقد في العاصمة القبرصية
    وزير التربية بحث مع نظيره القبرصي التعاون الجامعي
    النائب "حسن مراد"
    النائب حسن مراد: السنّة أمّة وليسوا طائفة
    الرئيس عون يمنح "كاريتاس" وسام الاستحقاق الفضي
    الرئيس عون يمنح "كاريتاس" وسام الاستحقاق الفضي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    اللواء عباس إبراهيم خلال استقباله وفدا من نقابة محرري الصحافة اللبنانية
    اللواء إبراهيم يبشر اللبنانيين.. مليون جواز في هذا الموعد!
    محمد صلاح
    صلاح يسجل اسرع هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا
    الدولار
    الدولار بعد 31 تشرين... ماذا ينتظرنا؟