دولار السوق السوداء يسجل مستوى قياسياً جديداً!

استمر دولار السوق السوداء بالارتفاع، ليسجل مستوى قياسياً جديداً، الأمر الذي ينذر بعواقب أسوأ على المستوى المعيشي في لبنان.

وقد تراوح سعر صرف الدولار، في السوق السوداء عصرا ما بين ال 39,900 و ال 40،000 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي، بينما كان قد سجّل صباحاً ما بين 39750 و39850 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

ويترقب اللبنانيون اختيار رئيساً للبلاد بعد أن علن البرلمان اللبناني تأجيل جلساته لانتخاب رئيس جديد للبلاد لعدم اكتمال النصاب القانوني لاختيار الرئيس صباح اليوم، داعيا النواب إلى جلسة جديدة الخميس المقبل 20 تشرين الأول الجاري لتكرار المحاولة.

ويشهد سوق النقد في لبنان اضطرابا شديدا منذ عام 2019 بالتزامن مع عدم الاستقرار السياسي في البلاد. ويعتبر أكثر من 80% من سكان لبنان تحت خط الفقر، فيما بلغت معدلات البطالة مستوى قياسي عند نحو 30 %.