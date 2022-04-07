انخفاض ملحوظ في سعر الدولار تزامنا مع العودة الخليجية الى لبنان

بعد إعلان صندوق النقد الدولي التوصل الى اتفاق مع لبنان، والذي تزامن مع قرار المملكة العربية السعودية بإعادة سفيرها الى بيروت، شهد سعر صرف الدولار انخفاضا ملحوظا في السوق السوداء، مسجلاً 23800 ليرة.

وكان دولار السوق السوداء، سجّل صباح اليوم الخميس ارتفاعاً إذ تراوح ما بين الـ24100 ليرة لبنانية للشراء و24050 ليرة لبنانية للبيع.

تمويل مدته أربع سنوات

وكان صندوق النقد الدولي أعلن في بيان مساء الخميس، أنه توصل إلى اتفاق مع لبنان بشأن تسهيل تمويل ممتد مدته أربع سنوات، شريطة أن توافق عليه إدارة الصندوق ومجلسه التنفيذي.

وجاء في البيان أن السلطات اللبنانية وافقت على إجراء “عدة إصلاحات حاسمة” قبل اجتماع مجلس إدارة المؤسسة المالية الدولية.

كما قد يلقى برنامج صندوق النقد الدولي للبنان، دعما من اتفاق تمويل مدته 46 شهرا مع إمكان الحصول على 3 مليارات دولار تم طلبها، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز”.

عودة لبنان إلى عمقه العربي

وفي خطوة من شأنها أن تنعكس إيجابا على البلد، أعلنت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية عودة سفير خادم الحرمين الشريفين إلى جمهورية لبنان الشقيقة.

وأكدت في بيان لها على أهمية عودة جمهورية لبنان إلى عمقها العربي متمثلةً بمؤسساتها وأجهزتها الوطنية، وأن يعم لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى شعبها بالاستقرار والأمان في وطنه”.

وأيضا، تبلّغ رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي من سفير دولة الكويت عبد العال القناعي قرار الحكومة الكويتية بعودته الى بيروت قبل نهاية الاسبوع.