الجمعة 9 ذو الحجة 1443 ﻫ - 8 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

دولار السوق السوداء يسير بخطوات ثابتة إلى الأمام

14 - يونيو - 2021
الدولار

الدولار

A A A
طباعة المقال

تراوح سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم بين 15225 و15275 ليرة للدولار الواحد.

وكان الدولار ترواح عصر أمس الأحد ما بين 15175 و 15225 ليرة.

مواصلة ارتفاع سعر صرف الدولار، وانقطاع المحروقات، وفقدان الادوية وكل الأزمات التي يمر فيها لبنان دفعت اللبنانيين للعودة الى الشارع وقطع الطرق علّ صرختهم تصل إلى المسؤولين بأنه لم يعد بامكانهم التحمل، فهم وحدهم من يدفعون ثمن ارتفاع سعر صرف الدولار وأزمة السيولة، اضافة الى الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر وغيرها من الازمات.

المواطنون الذين يعانون الأمرّين مع تآكّل قدراتهم الشرائية نتيجة استشراء البطالة وخسارة الليرة أكثر من 80% من قيمتها خلال هذه الأزمة، فيما تلعب الاحتكارات دوراً كبيراً في غلاء المعيشة، فارتفاع سعر صرف الدولار يترافق مع ارتفاع اسعار المواد الغذائية وفقدان المواد المدعومة من الاسواق والتلاعب بها، بالإضافة إلى الاوضاع الأمنية المتدهورة وانتشار السرقة وانعدام الامان في ظل غياب تام للسلطة.

    المزيد من أخبار لبنان

    البنك الدولي
    زيارة مرتقبة لوفد رفيع من البنك الدولي لدعم الاستجابة الطارئة لإمدادات القمح
    تسجيل إصابات كورونا جديدة في لبنان
    كورونا في لبنان.. الإصابات تحلّق بشكل مقلق!
    حريق هائل في أحد معامل السجاد في الجنوب (فيديو)

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    وزير التربية والتعليم عباس الحلبي
    الحلبي: هناك العديد من المدارس الخاصة تفلتت بموضوع زيادات الأقساط
    اليكم موعد نتائج البريفيه والثانوية العامة
    قرار قضائي مفاجئ بشأن تعرفة الإتصالات والقرم: لدينا أسبوعين للرد