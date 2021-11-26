دولار السوق السوداء يشتعل ويسجل مستوى قياسياً

قفز سعر الدولار مقابل الليرة في لبنان، اليوم الجمعة مسجلاً مستوى قياسياً في تعاملات السوق السوداء.
وتتراوح تسعيرة الدولار في هذه السوق ما بين 24975 ليرة لبنانية للشراء و24925 ليرة لبنانية للبيع، وهي أرقام يتم تسجيلها لأول مرة على الإطلاق.
وطلب الرئيس اللبناني ميشال عون، الأربعاء، من حاكم مصرف لبنان، توفير كل “المعلومات” والمستندات المطلوبة من مؤسسة ”ألفاريز ومارسال” في عملية التدقيق المحاسبي الجنائي في حاكمية مصرف لبنان.
ويأتي تسجيل سعر الصرف القياسي هذا بعد تدهور مستمر منذ أيلول الماضي، حين اقترب سعر الصرف من 15 ألفاً مقابل الدولار قبل الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة برئاسة نجيب ميقاتي.
وفقدت الليرة اللبنانية 90% من قيمتها ودفعت الأزمة ثلاثة أرباع السكان إلى هاوية الفقر. وبسبب نقص السلع الأساسية مثل الوقود والأدوية تحولت الحياة إلى صراع يومي.
ويقدر البنك الدولي، أن لبنان قد يحتاج إلى قرابة عقدين من الزمن لاستعادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المسجل قبل الأزمة.
وحددت البنوك اللبنانية، سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين، وهذا منذ فترة، ومعمول به حتى اليوم.