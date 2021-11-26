دولار السوق السوداء يشتعل ويسجل مستوى قياسياً

قفز سعر الدولار مقابل الليرة في لبنان، اليوم الجمعة مسجلاً مستوى قياسياً في تعاملات السوق السوداء.‏

وتتراوح تسعيرة الدولار في هذه السوق ما بين 24975 ليرة لبنانية للشراء و24925 ليرة لبنانية للبيع، وهي أرقام يتم تسجيلها لأول ‏مرة على الإطلاق‎.‎

وطلب الرئيس اللبناني ميشال عون، الأربعاء، من حاكم مصرف لبنان، توفير كل “المعلومات” والمستندات المطلوبة من مؤسسة ‏‏”ألفاريز ومارسال” في عملية التدقيق المحاسبي الجنائي في حاكمية مصرف لبنان‏‎.‎

ويأتي تسجيل سعر الصرف القياسي هذا بعد تدهور مستمر منذ أيلول الماضي، حين اقترب سعر الصرف من 15 ألفاً مقابل الدولار ‏قبل الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة برئاسة نجيب ميقاتي‎.‎

وفقدت الليرة اللبنانية 90% من قيمتها ودفعت الأزمة ثلاثة أرباع السكان إلى هاوية الفقر. وبسبب نقص السلع الأساسية مثل الوقود ‏والأدوية تحولت الحياة إلى صراع يومي‎.‎

ويقدر البنك الدولي، أن لبنان قد يحتاج إلى قرابة عقدين من الزمن لاستعادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المسجل قبل ‏الأزمة‎.‎

وحددت البنوك اللبنانية، سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين، وهذا منذ فترة، ومعمول به حتى اليوم‎.‎