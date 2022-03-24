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دولار السوق السوداء يعاود ارتفاعه… فكم بلغ؟

منذ 10 ساعات
الدولار

الدولار

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سجل دولار السوق السوداء اليوم الأربعاء ارتفاعاً إضافياً إذ تراوح ما بين الـ24150 ليرة لبنانية للشراء و24100 ليرة لبنانية للبيع.

وعادت المصارف صباح أمس إلى فتح أبوابها للعمل كالمعتاد بعد اضراب استمر يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، احتجاجاً على ما اعتبره القطاع فوضى قضائية تؤدّي إلى زعزعة الوضع المالي والاقتصاد الوطني.

وفي تفسير ما جرى، قال خبير اقتصادي إن المضاربين الذين جسّوا نبض السوق في اليوم الاول للإضراب، عادوا وتراجعوا في اليوم الثاني، بعدما تبيّن لهم أن مصرف لبنان لن يتوقف عن دعم الليرة فور عودة منصة “صيرفة” للعمل اليوم الاربعاء.

وهذا الأمر وصل إلى مسامع صرافين كباراً، الامر الذي حدّ من الاقبال على شراء الدولار. كذلك فإنّ التجار والمستوردين الذين تبلّغوا بأن مصرف لبنان المركزي سيعاود بيع الدولار اليوم، امتنعوا عن الاقبال على السوق السوداء لشراء العملة الصعبة، تفادياً لخسائر قد يمنون بها، بسبب الفارق بين سعري السوق السوداء ومنصة “صيرفة”. وهذا ما أدّى إلى لجم الدولار عن الارتفاع أكثر في السوق السوداء.

وأعلن مصرف لبنان سابقاً، سعر صرف جديداً للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار.

يأتي هذا في حين احتفظ مصرف لبنان رسمياً بسعر صرف 1507 ليرات للدولار منذ عام 1997، وهو السعر الموجّه لاستيراد بعض السلع الضرورية، لكن من ناحية أخرى، فإن جميع السلع تباع في الأسواق بأسعار مختلفة عن تلك الرسمية.

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