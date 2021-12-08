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دولار السوق السوداء يعاود ارتفاعه

8 - ديسمبر - 2021
الدولار

الدولار

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تراوح سعر صرف‎ ‎الدولار الأميركي في السوق السوداء، صباح اليوم، بين 23650 ليرة للشراء و23600 ليرة لبنانية للبيع.‏

وكان الدولار قد أقفل مساء امس على 23150 ليرة في السوق السوداء‎.‎

يئن لبنان تحت وطأة انهيار اقتصادي وصفه البنك الدولي بأنه أحد أسوأ حالات الكساد في التاريخ الحديث.‏

وتعود الأزمة إلى حد كبير لعقود من الفساد وسوء الإدارة من النخب السياسية.‏

وتدهورت الأوضاع الاقتصادية في لبنان، بشكل كبير جداً في الآونة الأخيرة، حيث وصل انهيار الليرة إلى مستويات قياسية، وزادت ‏مستويات الفقر بصورة غير مسبوقة وبلغت أكثر من 80% من عدد السكان.‏

وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 93% من قيمتها منذ صيف 2019 عندما بدأت الانفصال عن سعر الصرف البالغ 1500 ليرة للدولار ‏الذي كانت مربوطة عنده منذ العام 1997.‏

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين، وهذا منذ فترة، ومعمول به حتى اليوم.‏

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