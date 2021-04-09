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دولار السوق السوداء يعاود الارتفاع من جديد... شكلوا حكومة فوراً

9 - أبريل - 2021
الدولار

الدولار

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عاد سعر الدولار في لبنان، إلى الارتفاع من جديد صباح اليوم الجمعة، لدى السوق السوداء. وسجل سعر الدولار في لبنان، خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة، لدى السوق الموازية غير الرسمية نحو 12250 ليرة للشراء، و12200 ليرة للبيع.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط. وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.

في السياق، تتوقع مصادر صحفية ارتفاع جنوني لدولار السوق السوداء في الأسابيع المقبلة في حال لم تيم تشكيل حكومة. في حينه، سيعجز التجّار والمستوردون عن الانتظار أكثر من 16 نيسان، وسيعودون إلى دولارات الصرّافين لتمويل استيرادهم، وخصوصاً مع بداية شهر رمضان. وهذا الأمر سيكون كفيلاً بعودة عقارب الساعة إلى ما قبل الحديث عن المنصّة أي إلى يوم كان سعر الصرف يدور في فَلَك الآلاف الـ15.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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