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دولار السوق السوداء يعاود الارتفاع.. وهذا ما سجله مساء اليوم

9 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 9 - أبريل - 2021 9:36 مساءً
الدولار

الدولار

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ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم الجمعة ليصل إلى 12650 ليرة لبنانية للمبيع و 12700 ليرة لبنانية للشراء.

وكان الدولار تراوح صباحاً بين 12180 و 12230 ليرة لبنانية، وقد شهد خلال النهار ارتفاعاً بارزاً.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط. وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.

ولا يزال لبنان يعاني من أزمة في النقد الأجنبي وتراجعا حادا في قيمة الليرة، بل تفاقم الوضع خلال الفترة الأخيرة حتى بدأت بعض البنوك الأجنبية الكبرى في مقاطعة مصرف لبنان المركزي.

واتخذت البنوك الأجنبية الكبرى هذا القرار، نتيجة تفاقم الأزمة الاقتصادية، وعدم وجود بوادر لحلها في الأفق القريب، بسبب صراعات السياسيين وسيطرة “حزب الله” على مفاصل الاقتصاد.

وقالت مصادر مطلعة لرويترز، إن بنوكا أجنبية من بينها “إتش.إس.بي.سي”، و”ولز فارجو”، تقطع العلاقات مع مصرف لبنان المركزي، مما يسلط الضوء على عزلة دولية يعيشها البلد في خضم أزمة اقتصادية.

 

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