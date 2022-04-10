دولار السوق السوداء يعاود الارتفاع

بعد الانخفاض الذي سجله، عاد دولار السوق السوداء ليرتفع مجدداً إذ تراوح صباح اليوم الأحد ما بين الـ24100 ليرة لبنانية للشراء، و24000 ليرة لبنانية للبيع.

في هذا المجال، أعلن مصرف لبنان أنّ “حجم التداول على منصة صيرفة بلغ 77 مليون و500 ألف دولار أميركي بمعدل 22100 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفّذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة”.

وكانت أعلنت السعودية والكويت، الخميس، عن عودة سفيريهما إلى لبنان، وذلك استجابة لنداءات ومناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان.

وقالت الخارجية السعودية إن عودة السفير السعودي إلى لبنان، جاءت “استجابةً لنداءات ومناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وتأكيدا لما ذكره رئيس الوزراء اللبناني من التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع المملكة، ودول مجلس التعاون الخليجي، ووقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي”.

وأضافت أن السعودية “تؤكد على أهمية عودة جمهورية لبنان إلى عمقها العربي، متمثلة بمؤسساتها وأجهزتها الوطنية، وأن يعم لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى شعبها بالاستقرار والأمان في وطنه”، وفق ما ذكرت وكالة “واس”.