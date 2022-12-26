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دولار السوق السوداء يفتتح الأسبوع الأخير من 2022 على رقم قياسي جديد!

منذ 38 دقيقة
الدولار والليرة اللبنانية

الدولار والليرة اللبنانية

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افتتح دولار السوق السوداء الأسبوع الأخير من عام 2022 على مزيد من الارتفاع، رغم كل التوقعات بتوفر سيولة النقد الأجنبي خلال فترة الأعياد وزيارات السياح والمغتربين إلى لبنان مع نهاية العام.

وقد سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء عصر (الاثنين 26-12-2022) ما بين 46,900 ليرة لبنانيّة و47,000، بعدما سجل صباحاً 46200 و46300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

من جهته أكّد الخبير الاقتصادي باتريك مارديني في حديث مع الجديد أن “طبع الكثير من الليرة اللبنانية وضخها في السوق هو السبب الأساسي لارتفاع سعر الصرف بشكل كبير بالإضافة الى عدم الثقة بالليرة اللبنانية والطلب المتزايد على الدولار”.

سببان رئيسيان

الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة كان قد كشف في تصريح سابق لصوت بيروت انترناشونال ان هناك عدة أسباب لاستمرار ارتفاع سعر صرف الدولار أولها الوضع السياسي غير المستقر اذ ان البلد ما زال من دون رئيس للجمهورية و في ظل حكومة تصريف اعمال وبالتالي ليس هناك من يتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الازمة الاقتصادية.

اما عن السبب الثاني لارتفاع سعر صرف الدولار فيلفت عجاقة الى وقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بسبب عدم وجود حكومة فعلية و هذا الأمر يعني غياب الاصلاحات التي ينعكس تطبيقها ايجاباً على الوضع الاقتصادي.

و إذ أكد عجاقة بأنه طالما لم يتم اعادة تكوين السلطة الإجرائية فالمشكلة ستتفاقم وسنبقى نشهد هذا المسار التصاعدي لسعر صرف الدولار لفت الى موضوع التهريب الذي يستهلك اكثر من نصف الدولارات الموجودة في السوق مشيراً الى أنه بعدما كانت عمليات التهريب تطال البضائع اليوم هناك طلب كبير على الدولارات الفريش و هي تهرب الى خارج لبنان.

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