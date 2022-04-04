دولار السوق السوداء يفتتح الأسبوع “على العالي”

سجل دولار السوق السوداء صباح اليوم الإثنين ارتفاعاً بسيطاً، إذ تراوح ما بين الـ23850 ليرة لبنانية للشراء و23800 ليرة لبنانية للبيع.

وكان بلغ حجم التداول على منصة “Sayrafa” الجمعة /85,000,000/$ خمسة وثمانون مليون دولار أميركي بمعدل 22100 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

يذكر أنه طالب مصرف لبنان المركزي جميع المصارف ومؤسسات الصرافة بالاستمرار بتسجيل عمليات البيع والشراء كافة على منصة “Sayrafa” وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.

وأقرّ مجلس الوزراء اللبناني مساء الخميس قانون “الكابيتال كونترول”، مع إدخال بعض التعديلات عليه، بناء على ملاحظات بعض الوزراء.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي أن “التعديلات على قانون الكابيتال كونترول تعديلات بسيطة لا بالجوهر وشملت تركيبة اللجنة التي ستنظر في الاستثناءات، فبدل أن تتألف من رئيس الحكومة او من ينتدبه ووزير المال والاقتصاد ومصرف لبنان أصبحت من مصرف لبنان ووزارة المال وخبيرين اقتصاديين وقاض من درجة 18”.