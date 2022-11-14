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دولار السوق السوداء يفتتح الأسبوع على معدّل مرتفع... فكم سجل؟

منذ ساعة واحدة
الدولار

الدولار

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يستمرّ سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء على معدّله المرتفع.

وبلغ سعر الدولار في سوق الصرّافين اليوم الإثنين 14/11/2022 39750 ليرة مبيع و39700 ليرة شراء.

وكان أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً في وقت سابق بناء على المادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف، والذي ‏‏‏بموجبه يقوم مصرف لبنان ومن خلال منصة صيرفة (‏SAYRAFA) ‎ببيع الدولار حصراً ابتداءً من أمس الثلاثاء علما انه لن يكون ‏‏‏شاريا للدولار عبر منصة صيرفة من حينه وإلى إشعار آخر.‏

ووفق ما نص عليه التعميم 161 يستمر دفع معاشات القطاع العام بالدولار، ومن ناحية أخرى تستمر سحوبات الـ400 دولار لأصحاب ‏‏‏الحسابات المصرفية، كما أنه يستمر العمل بالتعميم 151 والتعميم 158 وأيضا يتم الدفع بالدولار، بحسب البيان.‏

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