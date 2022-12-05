الأثنين 11 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 5 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

دولار السوق السوداء يفتتح الأسبوع على معدله المرتفع

منذ 41 دقيقة
الدولار

الدولار

A A A
طباعة المقال

يستمرّ سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء على معدّله المرتفع.

وبلغ سعر الدولار في سوق الصرّافين اليوم الإثنين 5/12/2022 41500 ليرة لبنانية للشراء و41400 ليرة لبنانية للبيع.

وكان أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً في وقت سابق بناء على المادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف، والذي ‏‏‏بموجبه يقوم مصرف لبنان ومن خلال منصة صيرفة (‏SAYRAFA) ‎ببيع الدولار حصراً ابتداءً من أمس الثلاثاء علما انه لن يكون ‏‏‏شاريا للدولار عبر منصة صيرفة من حينه وإلى إشعار آخر.‏

ووفق ما نص عليه التعميم 161 يستمر دفع معاشات القطاع العام بالدولار، ومن ناحية أخرى تستمر سحوبات الـ400 دولار لأصحاب ‏‏‏الحسابات المصرفية، كما أنه يستمر العمل بالتعميم 151 والتعميم 158 وأيضا يتم الدفع بالدولار، بحسب البيان.‏

    المزيد من أخبار لبنان

    ناصر ياسين
    ياسين: سنلبّي دعوة ميقاتي لحضور جلسة الحكومة
    المحامي الدكتور بول مرقص
    مرقص لصوت بيروت انترناشونال: يصح عقد جلسة للحكومة بالحد الأدنى الضروري في حالة شغور سدة رئاسة الجمهورية
    توقعات الطقس في لبنان
    استقرار جوي حتى الثلاثاء... متى تعود الأمطار؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام
    وزير الاقتصاد: أدعو إلى سحب الدعوة لجلسة الحكومة.. وإلَّا!
    رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب
    وئام وهاب: لا أرى إلّا هذه الشخصية في رئاسة الجمهورية!
    البطريرك الراعي
    الراعي: المسؤولون فككوا الدولة... ونداء لكل من بري وميقاتي!