دولار السوق السوداء يفتتح الأسبوع محلقاً!

يواصل دولار السوق السوداء تحليقه مسجلاً أرقاماً قياسياً.

وتراوح صباح اليوم الإثنين 20/3/2023 ما بين الـ113 ألف ليرة لبنانية للشراء و112 ألف ليرة لبنانية للبيع.

يشار إلى أن المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر كان قد حذر في وقت سابق من أن الوضع الحالي يعد من أصعب الأزمات الاقتصادية في لبنان، مؤكداً أن الحل يبدأ بالسياسة وينتهي بالاقتصاد.

وأضاف أن لبنان يحتاج خطة تعاف اقتصادية صحيحة تنعش البلد وتخرجه من أزمته الحالية، مؤكدا أن العملة اللبنانية تتدهور بشكل هستيري، حيث ارتفع سعر الدولار خلال العام الحالي من شهر لآخر بنحو 100%، بينما ارتفع خلال العام الماضي بأكمله 35%.