الأربعاء 9 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 12 يناير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

دولار السوق السوداء يفتتح على هذا السعر !

منذ 31 دقيقة
الليرة اللبنانية والدولار

الليرة اللبنانية والدولار

A A A
طباعة المقال

يتم التداول صباح اليوم الأربعاء في السوق السوداء بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين “32200 – 32300” ليرة لبنانية لكل دولار اميركي، حيث يتوقع مراقبون أن يرتفع في الساعات المقبلة وسط حالة من الارتباك تسود الشارع اللبناني.

في سياق متصل، قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس إن الصندوق يعكف على تقييم حجم خسائر القطاع المالي في لبنان والذي أعلن مسؤولوه أنه يبلغ 69 مليار دولار، مضيفاً أن “تقدماً كبيراً” تحقق في تحديد الخسائر.

وأضاف أن المناقشات الفنية التمهيدية مستمرة مع السلطات اللبنانية لوضع الأساس لبرنامج مدعوم من الصندوق.

وأكد رايس أن أي استراتيجية للتعامل مع هذه الخسائر تحتاج إلى أن تتضافر، بالطبع، مع تنفيذ إصلاحات شاملة لاستعادة الثقة وتقوية حوافز الاستثمار وتعزيز الحوكمة والشفافية”، مضيفاً أن ذلك “ضروري لتعزيز التوظيف والنمو المستدام وتقليص الفقر على مر السنين التالية”.
وفي كانون الأول الماضي، أعلن مصرف لبنان المركزي، عن سعر صرف جديد للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار.

ويواجه الاقتصاد اللبناني تراجعا منذ 2019 بعدما أدى تراكم الديون وأزمة سياسية إلى دخول البلاد في أسوأ أزمة تشهدها منذ الحرب الأهلية.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير التربية والتعليم عباس الحلبي
    الحلبي مدد مهلة قبول موازنات المدارس الخاصة غير المجانية حتى آخر شباط
    وزير الصحة فراس الأبيض
    “تسونامي” أوميكرون إلى انحدار قريباً في لبنان؟
    الغاز
    مالكو ومستثمرو معامل تعبئة الغاز يلوحون بالإقفال.. لجدول تركيب أسعار يومي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    اكتشاف فائدة غير متوقعة لبذور الرمان
    فحص كورونا
    كورونا
    كم تستمر فترة أعراض الإصابة بمتحور أوميكرون؟
    اليكم أول مرّشح رسمي للإنتخابات النيابية المقبلة