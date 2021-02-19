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دولار السوق السوداء يفتتح “محلقاً”… كم سجل سعر صرفه؟

منذ 14 ساعة
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم 9350 ليرة للبيع و9400 ليرة للشراء مقابل الدولار الواحد.

وتراوح سعر صرف الدولار صباح امس الخميس ما بين 9100 – 9150 ليرة لبنانية لكل دولار اميركي، لكن عاد ليحلق من جديد بعد ظهر امس حيث سجل سعراً قياسياً تراوح بين 9350 و9450 مقابل الليرة اللبنانية.

ويمرّ لبنان بأزمة اقتصادية غير مسبوقة إذ فقدت الليرة أكثر من 70% من قيمتها الشرائية. ويتعثر تشكيل حكومة جديدة بسبب تعنت الفرقاء السياسيين الذين يصرون على التناحر والتعطيل بسبب مصالحهم الخاصة.

يأتي الارتفاع الجديد مع تفاقم أزمة السيولة التي تفاقمها جائحة كورونا، تزامناً مع الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر والتي تحول دون تشكيل حكومة جديدة برئاسة مع تصاعد لهجة الانقسام بين سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون في الأيام الأخيرة.

في غضون ذلك، يعاني المواطنون الأمرّين مع تأكّل قدراتهم الشرائية نتيجة استشراء البطالة وخسارة الليرة أكثر من 80% من قيمتها خلال هذه الأزمة، فيما تلعب الاحتكارات دوراً كبيراً في غلاء المعيشة.

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