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دولار السوق السوداء يفتتح “محلقاً”… كم سجل سعر صرفه؟

7 - مارس - 2021
آخر تحديث: 7 - مارس - 2021 12:42 مساءً
دولار - تعبيرية

دولار - تعبيرية

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سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم 10700 ليرة للشراء و 10800 ليرة للبيع.

وقبل أيام كسر الدولار الهامش شبه الثابت الذي تراوح بين ٨ الاف و٨٥٠٠ ليرة في الأسابيع الماضية.

ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وفقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، عدا عن ارتفاع معدل التضخم، ما جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.

ومع ارتفاع سعر صرف الدولار تهاوت القدرة الشرائية للمواطنين، وما زاد الطين بلة إختفاء المواد الغذائية والسلع المدعومة، كل ذلك دفع اللبنانيين للنزول الى الشارع ورفع الصوت من دون ان يلقوا الى اللحظة اذاناً صاغية.

جهنم التي بشّر بها الرئيس.. هل نرى الدولار عند الـ100 ألف ليرة؟!

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