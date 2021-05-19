الجمعة 9 شوال 1442 ﻫ - 21 مايو 2021 |
Englishعربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

دولار السوق السوداء يقفل “على العالي” مساء اليوم

19 - مايو - 2021
الدولار

الدولار

A A A
طباعة المقال

سجل دولار السوق السوداء مساء اليوم الأربعاء ارتفاعاً ملحوظاً: 12850 ليرة لبنانية للشراء و12800 ليرة لبنانية للبيع.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية ومالية حادة نتيجة الهدر والفساد في مؤسسات الدولة طوال السنوات الماضية، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر لنحو أكثر من 50%.

وفقدت الليرة اللبنانية نحو 90%، من قيمتها، منذ بدء الأزمة المالية في أواخر عام 2019، واستمرار تعثر تشكيل الحكومة، رغم مرور 5 أشهر على تكليف سعد الحريري لتأليفها.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمولا به حتى اليوم.

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.

    المزيد من أخبار لبنان

    مؤتمر افتراضي بين الجيش اللبناني والسلطات العسكرية الأميركية
    مؤتمر افتراضي بين الجيش اللبناني والسلطات العسكرية الأميركية
    معوّض خلال لقائه المطران عوده
    معوّض: لم نعد نحتمل كلبنانيين لا صراعات ولا أساليب ميليشياوية ولا هوبرات
    الجيش اللبناني
    مناورة مشتركة لبنانية أردنية في إطار تمرين RESOLUTE UNION 2021

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    إشكال بين حافلات السوريين وعدد من الشبان
    بالفيديو والصور – تضارب وتكسير بين حافلات السوريين وعدد من الشبان على الأوتوستراد
    سوريون يتوجهون للانتخاب- ارشيفية
    لبنان ليس مكتباً انتخابياً لبشار الاسد
    رانيا يوسف
    رانيا يوسف تستفز المتابعين بعد مشادة مع شابة فلسطينية على انستغرام