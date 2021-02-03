دولار السوق السوداء يقفل “على العالي”

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم الأربعاء، ما بين 8800 و8850 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

ويواصل دولار السوق السوداء ارتفاعه إثر تعثر تشكيل الحكومة ومساعي البلاد الخارجية لم تحقق أي نتيجة عملية ولعل المواقف الضبابية السياسية أجبرت الوضع الاقتصادي إلى التفاقم.

وتزداد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان استفحالا مع انسداد آفاق الحلول بوجه كافة المحاولات الساعية لإحداث انفراجات فيها. نسب البطالة ارتفعت بشكل صاروخي، وأزمة سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار تهدد مجمل الحركة الاقتصادية، إنتاجا واستيرادا وتصديرا، ما يضع المواطنين في ذلك البلد أمام تهديد وجودي يطال لقمة عيشهم ونمط حياتهم.

ويضاف إلى تلك الأزمات المركبة، جائحة كورونا التي عصفت بالبلاد مؤخرا، ووضعت بنيته التحتية الطبية تحت ضغط هائل، يحذر منه أطباء اختصاصيون ويبدون مخاوفهم من انهياره جراءها.