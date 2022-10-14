دولار السوق السوداء يلامس الـ40 ألف... إليكم التفاصيل

يستمرّ سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء على معدّله المرتفع، ملامساً الـ40 ألف ليرة.

وبلغ سعر الدولار في سوق الصرّافين اليوم الجمعة 14/10/2022 39800 ليرة مبيع و39700 ليرة شراء.

ويترقب اللبنانيون اختيار رئيساً للبلاد بعد أن علن البرلمان اللبناني تأجيل جلساته لانتخاب رئيس جديد للبلاد لعدم اكتمال النصاب القانوني لاختيار الرئيس صباح اليوم، داعيا النواب إلى جلسة جديدة الخميس المقبل 20 تشرين الأول الجاري لتكرار المحاولة.

وذكرت وزارة الطاقة اللبنانية إن شركة توتال إنرجيز الفرنسية من المقرر أن تبدأ عملية التنقيب عن الغاز في المياه اللبنانية فور وضع اللمسات النهائية على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

ويشهد سوق النقد في لبنان اضطرابا شديدا منذ عام 2019 بالتزامن مع عدم الاستقرار السياسي في البلاد. ويعتبر أكثر من 80% من سكان لبنان تحت خط الفقر، فيما بلغت معدلات البطالة مستوى قياسي عند نحو 30 %.

وفقدت الليرة 90 % من قيمتها بسبب الانهيار المالي الذي يمر بعامه الثالث وأدى إلى شلل في النظام المصرفي اللبناني ،ومعاناة اللبنانيين في الحصول على احتياجاتهم الأساسية من كهرباء وغاز وغذاء.