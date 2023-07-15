دولار السوق السوداء ينخفض بعد ملامسته المائة ألف.. ما الذي حصل؟

عاود دولار السوق السوداء الانخفاض بشكل مفاجئ كما ارتفع بشكل مفاجئ بعد ظهر (السبت 15-7-2023).

وقد بلغ مساء السبت 93,000 ليرة للبيع و94,000 ليرة للشراء بعد أن تراوح معدّله بين 98500 و 99500 ل.ل في بعض المناطق للدولار الواحد.

الهزة الدولارية التي شهدتها السوق السوداء، أعقبها بيان لافت من بنك بيروت نفى فيه أي إشاعات حول تدخل البنك لشراء الدولار، مؤكداً أن ما جرى لا ينطبق وفحوى ما يتّم تداوله، ذلك أن بعض مستحقات المقاولين قد تم الإفراج عنها من السلطة المعنية، وقمنا بالفعل بتسديدها لهم بالعملة الوطنية، فسارع بعضهم إلى شراء الدولار الأميركي بقيمتها، الأمر الذي سبّب اختلاطا في الوقائع عند الناشطين.

ويعاني سعر صرف الليرة أمام الدولار من تقلبات حادة مع قرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، الذي أكد في تصريحات صحفية أنه لن يسعى إلى ولاية جديدة بمجرد انتهاء ولايته الحالية.

ولا يوجد إجماع حتى الآن حول بديل لسلامة، الذي احتفظ بمنصبه لثلاثة عقود ويحظى بدعمٍ من بعض أقوى سياسيي لبنان.

ويخضع سلامة لتحقيقات قضائية في عدد من الدول الأوروبية بشبهتَي غسل أموال واختلاس.

وكان الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة قد حذر في حديث لصوت بيروت انترناشونال أنه في حال اذا لم تقدم الحكومة على تطبيق الإصلاحات والإجراءات اللازمة و لم توقع على اتفاق مع صندوق النقد الدولي فمن المتوقع ان يعاود سعر صرف الدولار ( بعنف)، ولا يمكن لأحد حينها ان يتكهن حول مصير سعر الصرف لأن العامل السياسي هو الطاغي في هذه اللعبة اكثر من العامل الاقتصادي.