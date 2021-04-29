دولار السوق السوداء ينخفض مع اقتراب منصة المصرف.. فكم بلغ صباح اليوم؟

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء، اليوم الخميس، ليصل إلى 12200 ليرة للشراء، و 12300 ليرة للبيع، مقابل 12450 ليرة للشراء، و 12500 ليرة للبيع، أمس.

وفقدت الليرة اللبنانية نحو 90%، من قيمتها، منذ بدء الأزمة المالية في أواخر عام 2019، مما انعكس سلباً على الوضع العيشي والاجتماعي في لبنان.

وتترقب الأوساط المصرفية والمالية والتجار وأصحاب السوبر ماركت، إطلاق المنصّة الإلكترونية “​صيرفة​” بحيث يمكن ضبط عمليات المضاربة والتحكم بسعر الصرف، سواء أكان لجهة الاستقرار أو سواه من توجهات، بصرف النظر عن تأليف حكومة أو تأخر هذه العملية.

من جانبه لفت الخبير الاقتصادي والمصرفي ​نسيب غبريل​ في حديث تلفزيوني إلى انه “لغاية اليوم هناك العديد من التحليلات حول المنصة التي أطلقها ​مصرف لبنان​، على تأثير سعر صرف ​الدولار​ في السوق الموازية”.

وأكد ان “الحل على المدى الطويل هو توحيد سعر صرف الدولار وهذا يحدث فقط من خلال برنامج اصلاحي متكامل من قبل ​الحكومة​ والذهاب به إلى طاولة المفاوضات مع ​صندوق النقد الدولي​”.

ويؤكد مصدر اقتصادي ان اطلاق المنصة الجديدة لمصرف لبنان في الاسبوع المقبل سيؤدي الى انخفاض سعر سوق السوداء الى اكثر من 60 بالمئة مما سيؤدي الى انخفاض العرض وانخفاض سعر الدولار الى سعر مواز لسعر المنصة.