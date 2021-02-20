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دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه... "الوضع ليس على ما يرام"

20 - فبراير - 2021
الدولار

الدولار

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لا يزال يتخطّى سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانيّة في السوق السوداء الـ9000 ليرة. وبلغ سعر الدولار في سوق الصرّافين اليوم 9300 ليرة مبيع و9350 ليرة شراء.

إلى ذلك، أكد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائيّة هاني بحصلي أنّ “الوضع ليس على ما يرام، ولا يمكن طمأنة الناس أمام كلّ ما يحصل من أزمات ومشاكل، ولكن هذا لا يعني أنّنا أمام مجاعة كما يهوّل البعض، إلاّ أن التحديات كبيرة جدّاً على المواطن كما على المستورد، وارتفاع سعر الصرف لا يُنذر بالخير وهو سينعكس على الوضع المعيشي الذي يزداد سوءاً في لبنان”.

وأضاف في حديث صحفي: “نحن كقطاع نطلق تحذيرات بشكل يوميّ، وكلّ ما نبّهنا منه حصل للاسف، ولسنا فرحين بارتفاع سعر الصرف الدولار كما يعتقد البعض، لذا ندعو الى عدم شيطنة هذا القطاع وعدم صبّ اللوم عليه، فنحن كمستوردين ليس همّنا فقط تأمين البضائع ووضعها على الرفوف، إنّما ما يهمّنا هو أن يستطيع المواطن شراء السلع لتستمر الدورة الاقتصاديّة، وهذا هو الهاجس الاكبر”.

وشدّد بحصلي على أنّ “كلّ ما نطالب به هو الثبات في سعر الصرف وفي الاسعار لكي نستطيع أن نعمل بشكل واضح، فالتقلّبات تنعكس سلباً علينا وعلى المواطن على حدٍّ سوّاء، لذلك ندعو السياسيّين الى الامساك بزام الامور وتدارك المخاطر وإيجاد الحلول السياسية المناسبة، وإلا فإنّ ما ينتظرنا سوف يكون أصعب على الجميع، لاننا إذا تعثّرنا نحن، فالمواطن هو الذي سوف يدفع الثمن، ونحن مواطنون أيضاً”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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