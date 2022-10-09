دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه... فكم بلغ؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعاً قياسياً، اليوم الأحد 9/10/2022، ما بين 40 ألفاً و39550 ليرة لبنانية للدولار ‏الواحد‎.‎

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هذا ويُسجل دولار السوق السوداء ارتفاعاً تدريجياً منذ إعلان قرار إقفال المصارف على الأراضي اللبنانيّة كافة نتيجة عمليات الاقتحام ‏المتكرّرة التي تحصل مؤخراً، ممّا يعرّض الموظفين والعملاء إلى الخطر‎.‎

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وأكدت مصادر مصرفية رفيعة لـ”النهار” أنّ قرار الإقفال، الذي أُعلن عنه، لم يُتَّخذ في الاجتماع الذي عقدته جمعية المصارف، ولم ‏يكن ثمة اتجاه للإقفال، بيد أنّ التطوّرات المتسارعة، وخصوصاً في مدينة النبطية، حيث استمرّت عملية اقتحام “بنك ميد” إلى وقت ‏متأخّر، مع ما رافقها من حشود جماهيرية، أدّت إلى اقتناع أعضاء الجمعية أنّ الوضع لم يَعُد يحتمل، وتالياً ثمة خطر قد يقع ليس فقط ‏على الموظفين بل أيضاً على الزبائن‎.‎

لذا قرّرت الجمعية، وبعد التشاور بين أعضائها عبر “غروب واتساب” خاص بها، التوافق على “إقفال كافة فروع المصارف على ‏امتداد الوطن والاكتفاء بخدمة الصراف الآلي للأفراد وخدمة الزبائن للشركات في الوقت الحاضر‎”.‎

أمّا عن فترة الإقفال، فأكدت المصادر لـ”النهار” أنّ القرار لم يُتَخذ بعد والأمور مرهونة بالتطورات‎.‎