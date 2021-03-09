دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه... والاحتجاجات تعمّ كافة الطرقات

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الثلاثاء، ما بين 10400 و10450 ليرة للدولار الواحد.

وواصل الثلاثاء مسلسل إغلاق الطرقات الرئيسة في لبنان حلقاته ولكن بزخم أقل عن يوم الاثنين. وأغلق المحتجون عدة طرق وبخاصة شمال البلاد طرابلس ونواحيها كما في البقاع شرقا، فيما لم تغلق أية طرق رئيسة في العاصمة بيروت. ومع الانخفاض القياسي لسعر الليرة اللبنانية أمام الدولار الذي وصل إلى 11 ألفا في السوق السوداء، تصاعدت التحركات الاحتجاجية في البلاد وسط إغلاق الطرق باستخدام الإطارات المشتعلة.

ويلجأ المحتجون إلى قطع الطرقات عبر الإطارات والنفايات المشتعلة أو بوضع سياراتهم في منتصف الطريق.

ويشهد لبنان منذ صيف 2019 أسوأ أزماته الاقتصادية التي أدت إلى خسارة العملة أكثر من ثمانين في المئة من قيمتها، وفاقمت معدلات التضخم وتسبّبت بخسارة عشرات الآلاف وظائفهم ومصادر دخلهم.

ورغم ثقل الأزمة الاقتصادية، لم تثمر الجهود السياسية والضغوط الدولية، عن تشكيل حكومة جديدة. ويتبادل عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الاتهامات بالعرقلة وبوضع شروط مضادة.