دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه... ولا مخرج قريب للأزمة

واصل سعر الدولار ارتفاعه في لبنان، خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة 5 مارس/آذار 2021، لدى السوق السوداء.

وسجل سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، خلال التعاملات المبكرة من صباح الجمعة، لدى السوق السوداء نحو 9975 ليرة للشراء، و9925 ليرة للبيع.

وشهدت تداولات الخميس، في السوق السوداء، قفزة في سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة لتتراوح ما بين “9950 و9990” ليرة لكل دولار، حسب وسائل إعلام محلية.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و 3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.