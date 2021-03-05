الأحد 4 ذو الحجة 1443 ﻫ - 3 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه... ولا مخرج قريب للأزمة

5 - مارس - 2021
آخر تحديث: 5 - مارس - 2021 11:47 صباحًا
الدولار

الدولار

A A A
طباعة المقال

واصل سعر الدولار ارتفاعه في لبنان، خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة 5 مارس/آذار 2021، لدى السوق السوداء.

وسجل سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، خلال التعاملات المبكرة من صباح الجمعة، لدى السوق السوداء نحو 9975 ليرة للشراء، و9925 ليرة للبيع.

وشهدت تداولات الخميس، في السوق السوداء، قفزة في سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة لتتراوح ما بين “9950 و9990” ليرة لكل دولار، حسب وسائل إعلام محلية.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و 3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

المزيد من أخبار لبنان

توضيح من شركة تاتش حول بطاقات إعادة التعبئة
جورج كلاس
كلاس: لا بد ان تصل الامور الى خاتمة مريحة وفق مندرجات الدستور
مصرف لبنان
بالوثيقة: مصرف لبنان ينشر معلومات حول موجوداته الذهبية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

سمكة قرش تهاجم سائحةً وتقتلها في مصر (فيديو)
إيلي الخوند
أمي عاملة نظافة.. تعرفوا على قصة ايلي التي أبكت الملايين في حفل تخرجه
ماء البحر- تعبيرية
فقد وعيه وسقط في البحر.. إنقاذ فنان لبناني من حادث غرق