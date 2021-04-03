دولار السوق السوداء يواصل الانخفاض على وقع التهديد الخارجي

وانخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية، لدى السوق السوداء ليسجل نحو 11600 ليرة للشراء و11650 ليرة للبيع، مقابل 11650 ليرة للشراء و11700 ليرة للبيع، أمس.

ويمر لبنان بأخطر مفترق طرق في تاريخه، إذ يواجه سيناريو كارثيا يتلخص في نفاد الاحتياطيات الأجنبية.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.