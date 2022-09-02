دولار السوق السوداء يواصل تحليقه... إليكم التفاصيل

يواصل دولار السوق السوداء تحليقه لليوم الثاني مسجلاً رقماً قياسياً لم يسجل سابقاً ما أدى إلى بلبلة كبيرة في سوق الصرافين.

وسجل صباح اليوم الجمعة 2/9/2022 35650 ليرة لبنانية للشراء و35600 ليرة لبنانية للبيع.

وتوقف عدد من الصرافين عن بيع الدولار، لأنّ الأسعار لديهم كانت عند مستوى 34 ألفاً و200 ليرة وفق ما قال مصدر صحفي ولاحقاً عدّل الصرافون سعر الدولار لديهم ليبلغ 34 ألفاً و500 ليرة لبنانية بيعاً للصراف، و34 ألفاً و800 ليرة لبنانية شراء للدولار الواحد.

ويواصل دولار السوق السوداء ارتفاعه منذ يوم الخميس 1/9/2022، فوصل بعد الظهر إلى 34 ألفاً و100 ليرة لبنانية، ما دفع وزارة الطاقة والمياه إلى إصدار جدول أسعار المحروقات للمرة الثانية في اليوم عينه.