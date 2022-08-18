دولار السوق السوداء يواصل تحليقه... فكم بلغ؟

يستمرّ سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء على معدّله المرتفع.

وبلغ سعر الدولار في سوق الصرّافين اليوم الخميس 32550 مبيع و32500 شراء.

يذكر أنه وفي ظاهرة خطيرة حصلت الخميس 11/8/2022، اعترض بسّام الشيخ حسين، على تسويفات ومماطلة مصرف “فديرال ‏بنك” الذي رفض الإفراج عن 5500 دولار من وديعته البالغة 210 آلاف دولار، بهدف دفع كلفة علاج والده. علماً أن الشاب كان قد ‏توجّه مراراً إلى المصرف، ولم يحصل سوى على 1000 دولار. “وبعد تفاقم الحالة الصحية للوالد، اضطر بسّام إلى اللجوء للعنف ‏لتحصيل حقوقه”، وفق ما تؤكّده مصادر من عائلته. فتوجّه بسّام، صباح الخميس 11 آب، إلى فرع المصرف في منطقة الحمرا، ‏واحتجز الموظّفين، مطالباً بكامل الوديعة.‏

في المقابل، كانت أعلنت المصارف العاملة في ‏لبنان الاضراب ابتداءً من يوم الاثنين الواقع في ٨ آب ٢٠٢٢، على أن تقرّر الجمعية ‏العمومية للمصارف التي سوف تنعقد في ‏العاشر من آب الموقف الذي تراه مناسباً في هذا الشأن.‏

وعقد مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان اجتماعاً بتاريخ 4 آب 2022، تداول فيه في موضوع الدعاوى الكيدية التي تتعرّض لها ‏‏المصارف والتي تصدر فيها بعض الأحكام الاعتباطية والشعبوية عن مرجعيات يتمّ اختيارها مسبقاً من المدّعين لغايات لم تعد خافية ‏‏على أحد.