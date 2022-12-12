دولار السوق السوداء يواصل تحليقه... فكم بلغ؟

يستمرّ سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء على معدّله المرتفع.

وبلغ سعر الدولار في سوق الصرّافين اليوم الإثنين 12\12\2022 42600 ليرة لبنانية للشراء و42500 ليرة لبنانية للبيع.

وكان توقّع الخبير الاقتصادي والمالي البروفيسور جاسم عجاقة، استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، لافتاً إلى أن التركيبة الاقتصادية وتركيبة الفساد الموجودة في البلاد جعلت من ارتفاع الدولار واحد في المئة، ما سينعكس من 5 إلى 10 في المئة على أسعار السلع على المواطن ولا سيما في ظل التغيرات الآنية وسط التخبط في الشغور الحكومي والرئاسي وغياب الأجهزة الرقابية للدولة.

واعتبر في حديث لـ”صوت كل لبنان”، أن سعر الصرف مرتبط بالنمو الاقتصادي في البلاد، ولكن العامل الوحيد الذي يمكن أن يوقف هذا التدهور هو تدخل مصرف لبنان، عن طريق إما تجديد السوق بالليرة اللبنانية أو عبر إجبار التجار على دفع الضرائب كاش بالليرة اللبنانية.