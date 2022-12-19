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دولار السوق السوداء يواصل تحليقه... فكم سجل؟

منذ ساعة واحدة
الدولار

الدولار

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يستمرّ سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء، على معدّله المرتفع.

وبعد أن تخطّى الـ 44 ألف ليرة، سجّل سعر الدولار في سوق الصرّافين صباح اليوم الإثنين 44300 ليرة مبيع و44200 ليرة شراء.

وفي هذا الاطار رأى الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة في حديث لصوت بيروت انترناشونال ان هناك عدة أسباب لاستمرار ارتفاع سعر صرف الدولار اولها الوضع السياسي غير المستقر اذ ان البلد ما زال من دون رئيس للجمهورية و في ظل حكومة تصريف اعمال وبالتالي ليس هناك من يتخذ الاجراءات اللازمة لمعالجة الازمة الاقتصادية.

اما عن السبب الثاني لارتفاع سعر صرف الدولار فيلفت عجاقة الى وقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بسبب عدم وجود حكومة فعلية و هذا الأمر يعني غياب الاصلاحات التي ينعكس تطبيقها ايجاباً على الوضع الاقتصادي.

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