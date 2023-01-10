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دولار السوق السوداء يواصل تحليقه... فكم بلغ؟

منذ 34 ثانية
الدولار الأميركي

الدولار الأميركي

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يواصل دولار السوق السوداء تحليقه مسجلاً أرقاماً قياسية غير مسبوقة على الإطلاق من دون معرفة الأسباب الفعلية لهذا الارتفاع.

وسجل الدولار صباح اليوم الثلاثاء 10/1/2023 46200 ليرة لبنانية للشراء و46100 ليرة لبنانية للبيع.

وكان الملاحظ الارتفاع المفاجئ والمتسارع في سعر صرف الدولار على خلفية الانباء التي تحدثت عن اتجاه المصارف اللبنانية الى عدم فتح اعتمادات “صيرفة” للشركات والمؤسسات، على أن تُعيد الأموال التي تم إيداعها في الحسابات الى أصحابها والتي لم تحصل لهم على موافقة لغاية الآن.

ومن المقرر أن يستمر العمل بـ”صيرفة” للأفراد على أن يُحدّد سقف التحويل على “صيرفة” بمئة مليون ليرة شهريّاً فقط.

يشار إلى ان مصرف لبنان المركزي اعتاد في الآونة الأخيرة على إصدار قرارات لسد الفجوة في قيمة الليرة بهدف وضع حد لانخفاضها مؤقتا، بيد أنها استمرت في الانخفاض بشكل مطرد لفترة طويلة بعد فشل السياسيين في تنفيذ إصلاحات من شأنها أن تطلق برنامج صندوق النقد الدولي الذي يُنظر إليه على أنه ضروري للتعافي من الأزمة.

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