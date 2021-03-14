برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

دولار السوق السوداء يواصل تحليقه… لبنان أمام أكبر تهديد لاستقراره

منذ 17 ساعة
آخر تحديث: 14 - مارس - 2021 12:15 مساءً
الدولار

الدولار

A A A
طباعة المقال

افتتح دولار السوق السوداء ما بين 12200- 12300 ليرة للدولار الواحد اليوم الأحد. وكان قد قفز ظهر السبت مسجلاً 12400 ليرة للدولار الواحد في أعلى سعر بتاريخ لبنان الحديث.
وفقدت العملة اللبنانية أكثر من 85% من قيمتها بسبب الأزمة المالية التي تعيشها البلاد.

وأغلق صرافون محالهم، فيما رفضت العديد من المتاجر التعامل بالليرة تخوفا من المزيد من الانهيار في قيمتها فيما حرصت على التعامل بالدولار. وتظاهر الآلاف في وسط بيروت للمطالبة بحكومة مستقلة جديدة لإخراج لبنان من أزمته المتفاقمة وسط تزايد الإحباط من الانهيار المالي في البلاد.

وتمثل الأزمة الاقتصادية في لبنان أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990. ودخل الوضع الاقتصادي في لبنان نفقا مظلما لا تعرف نهايته مع استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار لمستويات غير مسبوقة.

وتسببت الأزمة المالية في لبنان، التي اندلعت في أواخر 2019، في فقدان عشرات الآلاف لوظائفهم وتجميد الحسابات المصرفية ووقوع كثيرين في براثن الفقر والجوع. وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم. وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

    المزيد من أخبار لبنان

    المحلل السياسي والاقتصادي والمالي زاهر عيدو
    زاهر عيدو: ليس هناك من قائد سياسي لبناني ووطني.. كلّ منهم تابع لدولة
    بالفيديو: توتر كبير وإطلاق نار في بعلبك بعد مداهمة “المعلومات” مقهى “سما” 
    الإعلامية جيزيل خوري
    جيزيل خوري: لو كان سمير قصير على قيد الحياة كان ليطالب باستقالة الطبقة السياسية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    فحص كورونا
    كورونا
    5 أعراض تعني أن كورونا قد يستمر معك طويلا
    الرئيس ماكرون
    العقوبات الفرنسية جدية.. حجز أموال ومنع سفر المسؤولين “الخونة”
    الدولار
    الدولار يصل إلى عتبة الـ١٢٠٠٠ ليرة في السوق السوداء!