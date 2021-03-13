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دولار السوق السوداء يواصل “تحليقه”… كم سجل سعر صرفه صباحاً؟

13 - مارس - 2021
الدولار

الدولار

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يواصل سعر صرف الدولار مقابل الليرة ارتفاعه، وسجل في السوق السوداء صباح اليوم ما بين 11300 و11350 ليرة لكل دولار.

وتراوح سعر صرف الدولار مساء امس بين 10975 و 11025 ليرة.

يأتي الارتفاع الجديد لسعر صرف الدولار مع تفاقم أزمة السيولة التي تفاقمها جائحة كورونا، تزامناً مع الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر والتي تحول دون تشكيل حكومة جديدة مع تصاعد لهجة الانقسام بين سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون في الأيام الأخيرة.

في غضون ذلك، يعاني المواطنون الأمرّين مع تآكّل قدراتهم الشرائية نتيجة استشراء البطالة وخسارة الليرة أكثر من 80% من قيمتها خلال هذه الأزمة، فيما تلعب الاحتكارات دوراً كبيراً في غلاء المعيشة.

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