الخميس 28 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 22 ديسمبر 2022 |
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دولار العيد يُحلق متخطياً الـ 46 ألف ليرة

منذ 11 دقيقة
الدولار

الدولار

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يواصل سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ارتفاعه الجنونيّ، متخطياً الـ 46 ألف ليرة.

وبلغ سعر الدولار في سوق الصرّافين اليوم الخميس 46050 ليرة مبيع و45950 ليرة شراء.

كان أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً في وقت سابق بناء على المادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف، والذي ‏‏‏بموجبه يقوم مصرف لبنان ومن خلال منصة صيرفة ببيع الدولار حصراً ابتداءً من أمس الثلاثاء علما انه لن يكون ‏‏‏شاريا للدولار عبر منصة صيرفة من حينه وإلى إشعار آخر.‏

ووفق ما نص عليه التعميم 161 يستمر دفع معاشات القطاع العام بالدولار، ومن ناحية أخرى تستمر سحوبات الـ400 دولار لأصحاب ‏‏‏الحسابات المصرفية، كما أنه يستمر العمل بالتعميم 151 والتعميم 158 وأيضا يتم الدفع بالدولار، بحسب البيان.‏

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