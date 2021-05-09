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دولار سوق السوداء “طلوع” والوضع الاقتصادي “نزول”

9 - مايو - 2021
الدولار

الدولار

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واصل دولار السوق السوداء ارتفاعه اليوم الأحد، إذ بلغ 12900 ليرة للبيع و12950 ليرة للشراء، في حين تراوح سعر الدولار مساء أمس السبت، بين 12725 و12775 ليرة لكل دولار.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية ومالية حادة نتيجة الهدر والفساد في مؤسسات الدولة طوال السنوات الماضية، وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر لنحو أكثر من 50%.

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