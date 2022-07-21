دولار سيد الموقف.. موظفو وزارات يتقاضون بـ"الفريش"

أكدت مصادر مطلعة لصحيفة “الاخبار” أن بعض الموظفين في ثلاث وزارات يتقاضون رواتبهم بالدولار الفريش من التمويل من سفاراتٍ ومؤسسات دولية، فيما طمأن الوزراء الذين لم يحالفهم الحظ موظفيهم بأن التواصل مع مصادر التمويل المحتملة لم يتوقّف.

وبحسب صحيفة “الاخبار”، التي اعطت مثالاً، أن وزير التربية عباس الحلبي استطاع تأمين تمويل بالدولار الفريش، ووفق مصادر مطّلعة للصحيفة، تخطّت رواتب بعض المتعاقدين في وزارة التربية ثلاثة آلاف دولار، نصفها بالدولار الفريش والنصف الآخر وفق سعر منصة صيرفة، فيما حصلت بقية العاملين في الوزارة والأساتذة توزيعات نقدية شهرية بقيمة 90 دولاراً. ويتردّد أن بعض الإداريين في مديرية التربية والتعليم المهني لم يحصلوا على أي شيء نهائياً.

وما يحصل في وزارة التربية، حصل أيضاً في وزارة الزراعة، إذ استفاد بعض العاملين في برنامج محدّد من رواتب بالدولار حُرم منها زملاؤهم، وفي وزارة الصناعة وصلت الدولارات إلى فئة من الموظفين بتمويل من غرفة التجارة والصناعة وجمعية الصناعيين أكثر من مرّة، بحسب صحيفة “الاخبار”.