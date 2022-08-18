دولار صيرفة على خطى السوق السوداء!!

واصل دولار منصة صيرفة ارتفاعه، ليسجل (اليوم الخميس 18-8-2022)، ارتفاعاً ملحوظاً تزامناً مع المستويات الجديدة التي يسجلها الدولار في السوق السوداء.

ووفق بيان مصرف لبنان، فقد بلغ حجم التداول على منصة “Sayrafa” لهذا اليوم /37,000,000/$ سبعة وثلاثون مليون دولار أميركي بمعدل 26700 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

وطلب المركز من المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة “Sayrafa” وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.

في السوق السوداء، واصل الدولار ارتفاعه الكبير، حيث سجّل مساء الخميس، 33300 ليرة للمبيع و33400 ليرة للشراء.

في سياق متصل، أرسل رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي اليوم الخميس كتابًا إلى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، يطلب فيه اعتماد سعر صرف الدولار الجمركي على 20 ألف ليرة لبنانية.

ولفت وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام إلى أنَّ “الدولار الجمركي من صلاحيات وزارة المال ومصرف لبنان، والقرار حوله سيكون بين وزير المال وحاكم المصرف”.