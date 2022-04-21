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دولار “صيرفة” يرتفع على وقع ارتفاع “الدولار الأسود”

21 - أبريل - 2022

دولار

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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم الخميس، ما بين 26300 و26350 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل صباحًا ما بين 25900 و26000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وارتفع نهار أمس الأربعاء سعر الدولار بشكل كبير إذ قفز فوق حاجز الـ 26000 للمرة الأولى منذ أشهر، بعد أن تراوح في الفترة الأخيرة بين 21000 و24000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

هذا وأعلن مصرف لبنان في بيان، ان “حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 76 مليون دولار أميركي بمعدل 23000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص”.

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