دولار/ ليرة: من 2.3 ليرة الى 15,000 ليرة وإلى أين؟

في منتصف شهر آذار الحالي، وفي خضم الأزمة السياسية- الاقتصادية- المالية- المصرفية التي يشهدها لبنان منذ نهاية العام 2019، قفز سعر صرف الدولار (والعملات الأجنبية الأخرى) مقابل الليرة إلى مستويات عاليه وغير مسبوقة، إذ ناهز الدولار الـ 15,000 ليرة. من خلال مراجعة “الدولية للمعلومات” تطور سعر صرف الدولار مقابل الليرة خلال الـ 60 عاماً الماضية تبين أنه مرّ بـ ثماني مراحل:

المرحلة الأولى: 1960-1981 قوة الليرة واستقرار السعر

تميزت الفترة من العام 1960 وحتى العام 1981 بقوة سعر صرف الليرة مقابل الدولار واستقراره.

1960 –> 3.08 ليرة/ دولار

1964 –> 3.08 ليرة/ دولار

1965 –> 3.06 ليرة/ دولار

1975–> 2.30 ليرة/ دولار

1981–> 4.3 ليرة/ دولار

المرحلة الثانية: 1982- 1985 بداية الارتفاع

تميزت هذه الفترة ببداية ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة.

1982 –> 4.7 ليرة/ دولار

1983 –> 4.52 ليرة/ دولار

1984 –> 6.51 ليرة/ دولار

1985 –> 18.1 ليرة/ دولار

المرحلة الثالثة: 1986- 1992 الارتفاع الكبير

تميزت هذه الفترة بارتفاع كبير في سعر صرف الدولار مقابل الليرة وفقاً لما هو مبين في الجدول التالي. فقد ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة من 87 ليرة في نهاية العام 1986 إلى 2,825 ليرة – 3,000 ليرة في شهر أيلول 1992.

المرحلة الرابعة: 1993- 1998 التراجع

تميزت هذه المرحلة بتراجع سعر صرف الدولار من 2,825 ليرة إلى 1,508 ليرات وفقاً لما هو مبين في الجدول التالي.

المرحلة الخامسة: 1999- تشرين الأول 2019: الاستقرار

استقر خلال هذه الفترة الطويلة سعر صرف الدولار على 1,505 ليرة- 1,515 ليرة وبمتوسط 1,507.5.

المرحلة السادسة: تشرين أول 2019- كانون أول 2019: بداية الارتفاع

إذ ارتفع سعر صرف الدولار إلى 2,000 ليرة.

المرحلة السابعة: كانون الثاني 2020- كانون الثاني 2021: الارتفاع الكبير

وقد أرتفع خلال هذه الفترة من 2,000 ليرة إلى نحو 8,500 ليرة وفقاً للتالي.

كانون الثاني 2020 –> 2,000-2,400 ليرة / دولار

شباط 2020 –> 2,200-2,500 ليرة / دولار

آذار 2020 –> 2,400-2,750 ليرة / دولار

نيسان 2020 –> 2,800-3,800 ليرة / دولار

أيار 2020 –> 3,500–4,250 ليرة / دولار

حزيران 2020 –> 5,500-7,200 ليرة / دولار

تموز 2020 –> 7,500-8,000 ليرة / دولار

آب 2020 –> 8,000 ليرة / دولار

أيلول 2020 –> 7,500-8,200 ليرة / دولار

تشرين أول 2020 –> 6,500-8,500 ليرة / دولار

تشرين الثاني 2020 –> 7,250-8,000 ليرة / دولار

كانون اول 2020 –> 7,200-8,000 ليرة / دولار

المرحلة الثامنة: كانون الثاني – آذار 2021: الإنهيار الكبير

خلال الأشهر الأولى من العام 2021، تابع سعر صرف الدولار ارتفاعه مقابل الليرة وقارب الـ 15,000 ليرة ما شكل انهياراً كبيراً لليرة اللبنانية.

كانون الثاني 2021 –> 8,500-9,000 ليرة / دولار

شباط 2021 –> 9,000-9,500 ليرة / دولار

آذار 2021 –> 9,500-15,000 ليرة / دولار

وهنا يتساءل اللبنانيون بقلق على المستقبل، هل يعود الدولار الى 1,500 ليرة أو إلى 5,000 ليرة أم تصدق توقعات البعض بوصوله إلى 20 ألف ليرة أو إلى 50 ألف ليرة أو أكثر!!!

أسئلة تبقى من دون إجابات لأن لا إجابات اقتصادية عليها بل إجابات سياسية غير متوفرة، وذلك بحسب “الدولية للمعلومات”.