دولار ما بعد التكليف.. هبوط غير مطمئن وتحذير من القادم

شهد دولار السوق السوداء أمس سلسلة انخفاضات سريعة وذلك بعد تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة، وسجل صباح اليوم الجمعة سعر صرف يتراوح ما بين 7000 – 7100 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي وهو سعر الإقفال لمساء أمس الخميس.

إلى ذلك، أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الجمعة 23/10/2020 حصرا وبهامش متحرك بين:

▪️الشراء بسعر 3850 حدا أدنى

▪️البيع بسعر 3900 حدا أقصى.

خبراء اقتصاديون وماليون حذروا من الإفراط في التفاؤل حيال انخفاض السريع إذا أن المؤشرات الاقتصادية تدل عكس ذلك فقد نصح الخبير الاقتصادي ” دان قزي” اللبنانيين بعد بيع الدولار، عازياً السبب الى أنّه “حتى لو تمّ تأليف الحكومة الجديدة واستطاعت الأخيرة جلب ميليارات الدولارات وخفض سعر الليرة الى 1000، يمكنكم دائما شراء الدولار الرخيص”.

وتابع: “لكن في حال العكس، الدولارات التي تملكونها هي الوحيدة التي ستحميكم من “الشحشطة”، بحسب تعبيره.

بدوره تحدث الخبير المالي نطوان فرح لصحيفة “الأنباء” عن الإرتياح الذي عكسه التكليف على سعر صرف الدولار الذي إنخفض الى ما دون السبعة آلاف ليرة.

وبالنسبة للتأليف، قال فرح: “علينا أن لا نتفاءل أكثر بانخفاض الدولار لأن الوضع الاقتصادي لا يسمح بالتفاؤل اكثر من ذلك”، معتبراً انه “اذا تأزمت الأمور سنكون أمام مشهد آخر قد يتجاوز معه الدولار كل التوقعات”.