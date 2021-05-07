دولا السوق السوداء يرتفع بحذر.. فكم سجل مساء اليوم؟

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم الجمعة، ارتفاعاً في السوق السوداء، إذ تراوح بين 12700 ليرة للبيع و 12750 ليرة للشراء.

وكان قد سجل عصر اليوم، 12650 ليرة للبيع و12700 ليرة للشراء.

هذا الارتفاع الحذر في سعر صرف الدولار في السوق السوداء، يتزامن مع التسريبات اليومية عن رفع الدعم بشكل كامل، أو ترشيده بشكل جزئي، وفي كلا الحالتين سيكون المواطن اللبناني أمام حلول أحلاها مرّ.

ويحذر مراقبون من أن عجز الحكومة عن إبجاد حلول للأزمة الاقتصادية المتفاقمة، ستفجّر حتماً الوضع الحالي وتؤدّي إلى كارثة اجتماعية، فالأسعر قد تشهد جنوناً غير مسبوق وغير منضبط حتى، فيما يبلغ الحد الأدنى للأجور 675000 ليرة في بلدٍ يفتقر لكل مقومات الإصلاح الاقتصادي في ظل التعقيدات السياسية التي فرضها زعماء الأحزاب المتحكمة اليوم في لبنان