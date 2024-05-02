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دويهي: أولادنا تحت خطر الأونلاين في حال عدم تنفيذ الإجراءات القصوى بحق المجرمين

منذ 5 دقائق
النائب ميشال دويهي

النائب ميشال دويهي

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أعلن النائب ميشال دويهي أنه طلب “من لجنة الاتصالات ولجنة التكنولوجيا النيابتين الاجتماع فوراً لاتخاذ القرارت السريعة والحاسمة بخصوص شبكة استغلال واعتداء على قاصرين تستغل التيك توك ومواقع التواصل لتنفيذ جرائمها”.

وكتب عبر منصة “أكس”: “على القوى الامنية اللبنانية كشف جميع الأسماء ومن ورائهم واعطاءنا معلومات شفافة وإغلاق حسابات كل من له علاقة بعصابة الإغتصاب المروعة التي تتكشف كل لحظة معلومات عنها من هنا وهناك بطريقة غير موثوقة وتزيد من البلبلة والتوتر لدى الأهل. أولادنا تحت خطر “الأونلاين” في حال عدم تنفيذ الاجراءات القصوى بحق المجرمين من قبل القضاء والقوى الأمنية المختصة بفرع المعلوماتية”.

وأضاف: “سنتابع وسنواجه كل هذه الجرائم الخطيرة والمروعة بكل قوانا وصلاحياتنا. فلتؤخذ إجراءات حاسمة وتنفذ الإجراءات القصوى وتنزل أشدّ العقوبات بحق جميع المعتدين لحماية جميع الأطفال والأولاد في لبنان”.

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