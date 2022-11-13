الأحد 19 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 13 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

دويهي: لن نسمح بفحص دمّ في موقفنا السيادي

منذ 52 دقيقة
النائب ميشال دويهي

النائب ميشال دويهي

A A A
طباعة المقال

أعلن النائب ميشال دويهي أن النواب الـ13 ليس لديهم نفس الأدبيات وضغط الناس لنبقى سوية أدّى إلى تسويات داخل التكتل وهناك مسؤولية سياسيّة في لحظة تاريخية ويجب قول الحقيقة مهما كانت صعبة.

وقال دويهي في حديث تلفزيوني إنه لا يُمكن أن ننتخب رئيساً غير واضح في موضوع السيادة وحصر السلاح بيد الدولة ولا يمكن أن ننتخب رئيساً لا يحمل هموم الناس ولديه رؤية اقتصادية واجتماعية ومن دون أن يعمل على مصالحة لبنان مع الغرب والعرب.

وأضاف: “شعوري أنّ ترشيح النائب ميشال معوّض وصل إلى أقصى حدود وأخشى أن الهدف منه حشر النواب الـ13 في الموضوع السيادي “لفكفكتهم” ولن نسمح بفحص دمّ في موقفنا السيادي وتحديداً ممّن قاموا بالتسوية الرئاسية وممّن غضّ النظر عن الفساد”.

    المزيد من أخبار لبنان

    مي شدياق
    مي شدياق: بري أهضم سياسي.. وهذا الذي توعد بأنه "سيشرب من دمي"!
    وزير الصحة فراس الأبيض
    الأبيض: الأرقام في الفترة الأخيرة للكوليرا تشير الى الاستمرار في انتشاره
    الدولار
    كم بلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    حسام حبيب وشيرين
    نحن لا ندعم المدمنين.. اعلامية تهاجم شيرين بعد عودتها لحسام حبيب
    إحدى المقابر في مصر
    أمر لا يصدق.. شاب مصري يفاجئ أهله بعد مرور شهر على دفنه!
    حسن نصرالله
    نصر الله أطلق مسيرات مفخخة استهدفت الاستحقاق الرئاسي