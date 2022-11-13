دويهي: لن نسمح بفحص دمّ في موقفنا السيادي

أعلن النائب ميشال دويهي أن النواب الـ13 ليس لديهم نفس الأدبيات وضغط الناس لنبقى سوية أدّى إلى تسويات داخل التكتل وهناك مسؤولية سياسيّة في لحظة تاريخية ويجب قول الحقيقة مهما كانت صعبة.

وقال دويهي في حديث تلفزيوني إنه لا يُمكن أن ننتخب رئيساً غير واضح في موضوع السيادة وحصر السلاح بيد الدولة ولا يمكن أن ننتخب رئيساً لا يحمل هموم الناس ولديه رؤية اقتصادية واجتماعية ومن دون أن يعمل على مصالحة لبنان مع الغرب والعرب.

وأضاف: “شعوري أنّ ترشيح النائب ميشال معوّض وصل إلى أقصى حدود وأخشى أن الهدف منه حشر النواب الـ13 في الموضوع السيادي “لفكفكتهم” ولن نسمح بفحص دمّ في موقفنا السيادي وتحديداً ممّن قاموا بالتسوية الرئاسية وممّن غضّ النظر عن الفساد”.