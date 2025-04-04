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دويهي: هنالك من يريد الإفلات من العقاب

منذ يوم واحد
ميشال الدويهي

ميشال الدويهي

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كتب النائب ميشال دويهي عبر منصة “إكس”: “بالنسبة إلينا، المسار واضح والهدف لا لبس فيه: هناك من ارتكب جريمة سرقة موصوفة بحق أموال الناس، هنالك من يريد الإفلات من العقاب هنالك من أدار ظهره لفجوة مالية ضربت الدولة وأثقلت كاهل اللبنانيين وأضعفت الاقتصاد والمجتمع.

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