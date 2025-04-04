دويهي: هنالك من يريد الإفلات من العقاب

كتب النائب ميشال دويهي عبر منصة “إكس”: “بالنسبة إلينا، المسار واضح والهدف لا لبس فيه: هناك من ارتكب جريمة سرقة موصوفة بحق أموال الناس، هنالك من يريد الإفلات من العقاب هنالك من أدار ظهره لفجوة مالية ضربت الدولة وأثقلت كاهل اللبنانيين وأضعفت الاقتصاد والمجتمع.

بالنسبة إلينا، المسار واضح والهدف لا لبس فيه: هناك من ارتكب جريمة سرقة موصوفة بحق أموال الناس،هنالك من يريد الإفلات من العقاب هنالك من أدار ظهره لفجوة مالية ضربت الدولة وأثقلت كاهل اللبنانيين وأضعفت الاقتصاد والمجتمع. نعيد ونكرر ان قناعاتنا والتزامنا هو استعادة حقوق المودعين… — Michel Douaihy ميشال دويهي (@MDOUAIHY) April 4, 2025