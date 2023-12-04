الأثنين 20 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 4 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

دويهي: نرفض هذه التجاوزات بحق السيادة اللبنانية

منذ دقيقتين
ميشال الدويهي

ميشال الدويهي

A A A
طباعة المقال

كتب النائب ميشال دويهي عبر حسابه على منصة “X”: “دعت حركة حماس في لبنان الشباب الفلسطيني الانضمام إلى “طلائع طوفان الاقصى“.

وأضاف، “نرفض شكلاً ومضموناً وتفصيلاً هذه التجاوزات بحق السيادة اللبنانية وبحق اللبنانيين اللذين لطالما كانوا وما زالوا الى جانب القضية الفلسطينية، لكنهم عبّروا اليوم أنهم لا يريدون أن يدمروا ما تبَّقى من لبنان، وهم يطمحون للقليل من الاستقرار في ظل الانهيار الكبير من غير اعادة احياء وتكرار مراحل طَوَيناها، والمفروض اننا استخلصنا الدروس من اعوام الحرب الطويلة”.

وتابع دويهي “على الحكومة والجيش التَصَدي لأي تَعَدٍ على سيادة لبنان لكي لا نقع في هوّةٍ قد لا نستطيع الخروج منها وعلى حركة حماس التراجع فوراً عن خطوة من هذا النوع”.

وكانت “حماس” في لبنان، قد أصدرت بياناً ظهر اليوم، أعلنت فيه عن البدء بفصيل “طلائع طوفان الأقصى” ودعت الشباب الفلسطيني للإنضمام إليه.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    وليد جنبلاط
    جنبلاط يحذّر من الحرب: لعدم الإخلال بالقرار 1701
    الحدود اللبنانية الجنوبية
    الجيش الإسرائيلي: استهدفنا منشأة لتخزين الأسلحة تابعة لحزب الله
    أهالي ضحايا انفجار المرفأ
    "حتى ما يصير 4 آب ذكرى ".. أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت نفذوا وقفتهم الشهرية

    الأكثر قراءة

    حادث سير (تعبيرية)
    وفاة ممثل مصري كبير في حادث مرور مأساوي
    كتائب القسام
    غزة تحت النار
    بـ "العبوات الناسفة".. القسام تستهدف قوة قوامها 60 جنديا إسرائيليا
    تشييع الرقيب (احتياط) في الجيش الإسرائيلي ماتان مئير
    غزة تحت النار
    إسرائيل تنشر أسماء جنودها القتلى في غزة