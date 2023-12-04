دويهي: نرفض هذه التجاوزات بحق السيادة اللبنانية

كتب النائب ميشال دويهي عبر حسابه على منصة “X”: “دعت حركة حماس في لبنان الشباب الفلسطيني الانضمام إلى “طلائع طوفان الاقصى“.

وأضاف، “نرفض شكلاً ومضموناً وتفصيلاً هذه التجاوزات بحق السيادة اللبنانية وبحق اللبنانيين اللذين لطالما كانوا وما زالوا الى جانب القضية الفلسطينية، لكنهم عبّروا اليوم أنهم لا يريدون أن يدمروا ما تبَّقى من لبنان، وهم يطمحون للقليل من الاستقرار في ظل الانهيار الكبير من غير اعادة احياء وتكرار مراحل طَوَيناها، والمفروض اننا استخلصنا الدروس من اعوام الحرب الطويلة”.

وتابع دويهي “على الحكومة والجيش التَصَدي لأي تَعَدٍ على سيادة لبنان لكي لا نقع في هوّةٍ قد لا نستطيع الخروج منها وعلى حركة حماس التراجع فوراً عن خطوة من هذا النوع”.

دعت حركة حماس في لبنان الشباب الفلسطيني الانضمام الى "طلائع طوفان الاقصى". نرفض شكلاً ومضموناً وتفصيلاً هذه التجاوزات بحق السيادة اللبنانية وبحق اللبنانيين اللذين لطالما كانوا وما زالوا الى جانب القضية الفلسطينية،لكنهم عبّروا اليوم انهم لا يريدون ان يدمروا ما تبَّقى من لبنان ١/٢ — Michel C Douaihy (@MDOUAIHY) December 4, 2023

وكانت “حماس” في لبنان، قد أصدرت بياناً ظهر اليوم، أعلنت فيه عن البدء بفصيل “طلائع طوفان الأقصى” ودعت الشباب الفلسطيني للإنضمام إليه.