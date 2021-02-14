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دياب: أدعو جميع المواطنين إلى تسجيل أسمائهم لأخذ اللقاح

14 - فبراير - 2021
حسان دياب

حسان دياب

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أوضح رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب اننا “خسرنا حوالى 4000 شخص بسبب “كورونا” وأكثر من ألف شخص يواجهون حالياً هذا الفيروس بصعوبة.

وقال خلال حفل الاطلاق الرسمي للحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، “الحكومة قامت بواجبها في الحرب مع الوباء ورغم الصعوبات والتحديات التي واجهتنا نجحنا في تطوير القطاع الاستشفائي الرسمي”.

وشكر دياب كل العاملين في القطاع الصحي اضافة الى الصليب الاحمر والهيئات الصحية والبلديات التي لعبت دورا في هذه المواجهة، لافتا الى ان “كل واحد منا يتمنى الحصول على اللقاح في المرحلة الاولى لكن هناك من يجب حمايته في الدرجة الاولى، وأدعو جميع المواطنين إلى تسجيل أسمائهم لأخذ اللقاح”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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